Der Vorsitzende des Deutsch-Russischen Forums, Platzeck, hat kritisiert, dass das Brandenburger Tor in Berlin nach dem Anschlag von Sankt Petersburg nicht in den russischen Farben angestrahlt wurde.

Bei anderen Gelegenheiten, etwa nach den Anschlägen von Paris, war dies geschehen. Platzeck sagte im Deutschlandfunk, ein solcher symbolischer Akt hätte den Menschen ein Gefühl der Nähe und Solidarität vermitteln können. Es gebe in Berlin zwar die Regel, dass das Berliner Wahrzeichen nur bei Partnerstädten und bei Städten mit besonderer Beziehung zur deutschen Hauptstadt angestrahlt werde. Angsichts der vielen Weltkriegstoten im früheren Leningrad gebe es aber sehr wohl einen besonderen Bezug zu Sankt Petersburg, so Platzeck. In Dresden wurde gestern Abend der Kulturpalast in den russischen Farben weiß-blau-rot erleuchtet.