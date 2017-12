Der nach dem Bombenanschlag in Sankt Petersburg festgenommene Verdächtige hat die Tat gestanden.

Nach Angaben der Ermittler bestätigte der Mann, dass er die Tat organisiert und ausgeführt habe. Als Motiv habe er Hass auf das Personal der psychologischen Kliniken angegeben, in denen er seit seinem 19. Lebensjahr behandelt worden sei. Die Untersuchungshaft wurde bis Ende Februar verlängert.



Der selbstgebaute Sprengsatz war am Mittwoch in einem Supermarkt in Sankt Petersburg explodiert und hatte 18 Menschen verletzt. - Am Freitag hatte die Terrormiliz Islamischer Staat die Tat für sich reklamiert.

