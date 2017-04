Aus dem russischen St. Petersburg kommen widersprüchliche Meldungen über eine mögliche Explosion in einem Wohnhaus.

Zeugen sprachen von einem lauten Knall in der Nähe der Wohnung, die die russische Polizei heute früh durchsucht hatte. Der Katastrophenschutz erklärte, bei Reparaturen seien Teile der Fassade herabgestürzt. Verletzt wurde niemand.



In St. Petersburg waren bei einer Razzia heute früh drei Personen festgenommen worden. Zudem entdeckten die Ermittler einen Sprengsatz, der der Bombe ähneln soll, die am Montag in einer Metrostation explodierte. Dabei waren 14 Menschen getötet und rund 50 verletzt worden.