Der russische Ministerpräsident Medwedew hat im Zusammenhang mit den US-Sanktionen gegen sein Land von einem Handelskrieg gesprochen.

Die Hoffnungen, dass sich die Beziehungen zur neuen amerikanischen Führung verbessern würden, hätten sich zerschlagen, erklärte Medwedew über Facebook. Das Außenministerium in Moskau verwahrte sich gegen Versuche Washingtons, Druck auszuüben. US-Präsident Trump hatte zuvor das vom Kongress verabschiedete Gesetz zur Verschärfung der Russland-Sanktionen mit seiner Unterschrift in Kraft gesetzt. Grund für die neuen Strafmaßnahmen sind die Rolle Moskaus im Ukraine-Konflikt und die mutmaßliche Einflussnahme auf den US-Präsidentschaftswahlkampf. Kritiker sehen in den Sanktionen vor allem einen Versuch, den russischen Energiesektor zu treffen.