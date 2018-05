Die Europäische Union reaktiviert eine ältere Verordnung, das sogenannte "Blocking Statute", um US-Sanktionen gegen Unternehmen abzuwehren.

Ziel ist es dabei auch, das Atomabkommen mit der Islamischen Republik zu retten. Kommissionspräsident Juncker sagte auf einem EU-Spitzentreffen in der bulgarischen Hauptstadt Sofia, man müsse jetzt handeln. Die Regelung werde daher morgen auf den Weg gebracht.



Die Verordnung aus dem Jahr 1996 verbietet es europäischen Unternehmen unter Strafe, sich an US-Sanktionen zu halten. Gleichzeitig sichert es den Firmen eine Entschädigung für eventuelle finanzielle Verluste zu. Allerdings ist noch nicht klar, wie das Abwehrgesetz genau zum Einsatz kommen soll. Bundeskanzlerin Merkel sagte in Sofia, sie halte umfassende Entschädigungen für europäische Unternehmen nicht für machbar, "da können und dürfen wir auch keine Illusionen schüren."



Das alte Abwehrgesetz war erlassen worden, um auf den Streit um Sanktionen gegen Kuba, den Iran und Libyen zu reagieren. Angewendet wurde es indes nicht, weil der Konflikt beigelegt wurde. Jetzt müsste es um die neuen Sanktionen der USA ergänzt werden.



Die USA hatten kürzlich angekündigt, die Sanktionen gegen den Iran wieder in Kraft zu setzen, und waren damit aus dem Atomabkommen ausgestiegen. Firmen, die mit dem Iran weiter Geschäfte machen, droht damit der Verlust ihrer US-Unternehmungen. Die Regierung in Teheran hat der EU eine Frist von 60 Tagen gesetzt, um Garantien zu erhalten - dafür dass etwa die Wirtschaftsbeziehungen und der Kapitalverkehr weiterlaufen.



In den vergangenen Jahren haben sich wieder mehr und mehr europäische Firmen auf Geschäfte im Iran eingelassen. So wurden etwa Kooperationen in der Autoindustrie wiederbelebt, Verträge in der Luftfahrt geschlossen und die Zusammenarbeit in der Ölindustrie wieder ausgebaut.



EU-Kommissar Oettinger hatte zuletzt im Dlf gesagt, man brauche unbedingt europäische Geschlossenheit in der Iran-Frage.

Diese Nachricht wurde am 17.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.