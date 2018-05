Der kolumbianische Staatspräsident Santos hat bei der Umsetzung des Friedensabkommens mit der FARC-Guerilla um Geduld gebeten.

Die Schaffung von Infrastruktur wie Schulen und Krankenhäusern in den Konfliktgebieten brauche Zeit, sagte Santos im Deutschlandfunk. Auch die Frage eines Entwicklungsmodells für Kolumbien lasse sich nicht so schnell umsetzen wie die Entwaffnung von Guerilleros. Die Regierung bemühe sich außerdem um die Beendigung des Kampfes verschiedener Gruppierungen um Drogenkorridore und ein Ende der Morde an Menschenrechtsaktivisten und ehemaligen FARC-Mitgliedern in diesen Gebieten. Man habe dort rund 80.000 Militärs, die nach und nach die Kontrolle übernehmen und für den Schutz der Menschen sorgen sollten. Gleichzeitig laufe ein Substitutionsprogramm für den massiven Anbau von Koka-Pflanzen. Hier müsse aber mit jeder einzelnen Bauernfamilie ein Vertrag geschlossen werden, auch das gehe nicht von heute auf morgen.



Santos plädierte außerdem für eine Überarbeitung der weltweiten Anti-Drogen-Strategie. Die Produktion von Drogen durch Kleinbauern müsse entkriminalisiert werden. Ebenso sei es wenig sinnvoll, Konsumenten ins Gefängnis zu schicken. Stattdessen müssten die Handelsketten der Drogenmafias unterbunden werden. Das Drogenploblem werde so lange bestehen bleiben, wie in Deutschland und anderen Ländern Kokain konsumiert werde, unterstrich Santos.



Der kolumbianische Präsident gehört zu den internationalen Gästen des Katholikentags in Münster.

