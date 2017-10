Ein Gericht in der bosnischen Hauptstadt Sarajewo hat den früheren Kommandeur der bosnischen Muslime in Srebrenica, Oric, freigesprochen.

In dem Prozess musste er sich wegen der Ermordung von drei Kriegsgefangenen während des Bosnienkriegs Anfang der 1990-er Jahre verantworten. Oric wird in seiner Heimat als Kriegsheld gefeiert, weil er die Verteidigung der Stadt Srebrenica organisierte. Oric war 2006 vom Internationalen Kriegsverbrechertribunal für das ehemalige Jugoslawien in Den Haag zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Im Berufungsverfahren wurde er aber freigesprochen.