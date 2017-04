In Ungarn haben erneut tausende Menschen gegen die Politik der Regierung von Ministerpräsident Orban demonstriert.

Die Teilnehmer gestalteten ihren Protest in Budapest vor allem mit Spott und Ironie: Auf Schildern stand "Noch mehr Demagogie" und "Nieder mit der Presse", außerdem gab es Forderungen nach einer direkten Bahnverbindung nach Moskau und Pjöngjang.



In ungarischen Medienberichten war von der "lustigsten Demonstration Ungarns" die Rede. Zu dem Protest hatte eine Spaßpartei aufgerufen, die die Zahl der Teilnehmer mit mindestens 30 Millionen angab. Beobachter schätzten die Größe der Demonstration dagegen auf 2.000 bis 3.000 Menschen.



Ernster Hintergrund ist der Vorwurf der Opposition, die Regierung Orban höhle die Grundwerte aus. In den vergangenen Wochen gab es immer wieder Straßenproteste. Letzter Auslöser war ein Gesetz, das zur Schließung einer international angesehenen, vom US-Milliardär Soros gegründeten Universität führen könnte.