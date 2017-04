Seit 13 Jahren umkreist die Raumsonde Cassini den Saturn. Jetzt hat sie auf dem eisigen Saturn-Mond "Enceladus" zum ersten Mal die Grundlage für Leben gefunden.

Laut einer Studie entdeckte die NASA-Sonde Wasserstoff-Moleküle, die aus Rissen in der Oberfläche des Mondes kamen. Für die Wissenschaftler ist das ein Hinweis auf die Erzeugung von Energie - und die wiederum ist eine wichtige Voraussetzung für die Entstehung von Leben.



Enceladus hat eine dicke Eisschicht, unter der ein großer Ozean vermutet wird. Die Forscher sagen, der Wasserstoff kann nur durch eine hydrothermische Reaktion entstanden sein. Auf der Erde gibt es so etwas: In Rissen am Boden von Tiefseegebieten mit vulkanischer Aktivität. Durch frei werdende Energie entstehen in diesen Ökosystemen auch ohne Licht Mikroorganismen.