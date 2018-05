Die Bemühungen um bessere Luft in den Großstädten werden nach Ansicht des Sonderbeauftragten der Bundesregierung, Balleis, nicht kurzfristig zum Erfolg führen.

Der CSU-Politiker sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Maßnahmen des von ihm betreuten Sonderprogramms würden wahrscheinlich frühestens 2020 greifen. Besonders schwierig sei die Lage in den am stärksten belasteten Städten.

Fortschritte bei der Verringerung von Luftschadstoffen wie Stickoxiden erhofft sich Balleis besonders von intelligenten Verkehrssteuerungssystemen. In diese sollen seinen Angaben zufolge 500 Millionen Euro fließen.



Wegen der Luftverschnutzung in vielen deutschen Großstädten drohen dort Fahrverbote für ältere Diesel-Autos. In Hamburg werden bereits ab kommender Woche zwei Straßenabschnitte gesperrt.

