Saudi-Arabien Erfolgreiches Musikvideo prangert Unterdrückung der Frauen an

In Saudi-Arabien unterliegen Frauen vielfältigen Einschränkungen im gesellschaftlichen Leben. (imago/UIG)

Ein Musikvideo gegen die Unterdrückung von Frauen beschäftigt derzeit Saudi-Arabien.

Das Video des Produzenten Majed al-Esa ist erst seit kurzem hochgeladen, wurde aber schon zweieinhalb Millionen mal aufgerufen. Das Lied mit dem "Hwages", zu Deutsch etwa "Befürchtungen" prangert die Situation der Frauen in Saudiarabien an. Im Text heißt es unter anderem "Die Männer machen uns geistig krank" und "Möge Gott uns von den Männern erlösen".



In Saudi-Arabien unterliegen Frauen vielfältigen Einschränkungen und Diskriminierungen. In dem Video sind die Frauen dagegen selbständig, aktiv und fröhlich zu sehen. Sie fahren Skateboard, sie tanzen und spielen Basketball.