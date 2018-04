Nach mehr als drei Jahrzehnten hat in Saudi-Arabien wieder ein Kino eröffnet.

In der Hauptstadt Riad kamen zahlreiche geladene Gäste, um das Ereignis zu feiern. Gezeigt werden sollte der Film "Black Panther". Das saudische Königshaus hatte Anfang der Achtziger Jahre alle Kinos im Zuge einer konservativeren Politik verboten. Die langsame Öffnung des Landes geht vor allem auf Kronprinz Mohammed bin Salman zurück. So sollen bis 2030 mehr als 300 Kinos entstehen.



Die Modernisierung betrifft aber auch andere Bereiche der Gesellschaft. Frauen etwa dürfen in dem arabischen Land von Juni an selbst Auto fahren.

