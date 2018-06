In Saudi-Arabien hat zum ersten Mal in der Geschichte eine Frau einen Führerschein ausgestellt bekommen.

In einem Video auf Twitter ist die Übergabe zu sehen. Die Frau selbst, Rima Dschudat, postete kurz darauf ein Bild des Dokuments.



Saudi-Arabien ist das einzige Land der Welt, in dem Frauen nicht selbst Auto fahren dürfen. Das Verbot fällt am 24. Juni, Hintergrund ist ein Dekret von König Salman vom vergangenen Herbst. Es gilt als ein Beispiel für eine vorsichtige Öffnung des konservativen Landes. Dennoch wurden auch im vergangenen Monat wieder mehrere Frauenaktivistinnen festgenommen.

