In Saudi-Arabien haben Frauen erstmals Einlass zu einem Fußballspiel in einem Stadion erhalten.

Gleichwohl galten während der Partie zwischen den Erstligisten Al-Ahli und Al-Batin Einschränkungen. So durften weibliche Fußballfans nicht ohne Begleitung zuschauen und mussten in eigens dafür vorgesehenen Zuschauerrängen sitzen. Bislang war ein Stadion-Besuch in dem konservativ-islamischen Land ausschließlich Männern vorbehalten.



In letzter Zeit hat der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman mehrere Lockerungen für Frauen angekündigt. Im Laufe des Jahres sollen sie auch Autos fahren dürfen.

Diese Nachricht wurde am 13.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.