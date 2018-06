In Saudi-Arabien dürfen Frauen ab heute Auto fahren.

Viele Frauen nutzten noch in der Nacht das Ende des Verbots und setzten sich ans Steuer. Saudi-Arabien war weltweit das letzte Land, in dem Frauen nicht Auto fahren durften. Die Aufhebung des Verbots gehört zu einer Reihe von Reformen, mit denen das saudische Königshaus das Land öffnen möchte. In vielen Bereichen unterliegen Frauen jedoch weiter strengen Restriktionen. In der Öffentlichkeit müssen sie ihren Körper vollständig verhüllen. Kurz vor der Aufhebung des Fahrverbots wurden zudem Frauenrechtsaktivistinnen festgenommen.

