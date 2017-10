Saudi-Arabien gewährt Frauen ab dem kommenden Jahr den Zugang zu drei Sportstadien.

Die Stadien in der Hauptstadt Riad sowie in Dschiddah im Westen und Dammam im Osten sollen ab Anfang 2018 auch Familien empfangen, wie die Sportbehörde mitteilte. Dazu werden separate Bereiche eingerichtet.



Die Maßnahme folgt mehreren Entscheidungen der saudischen Führung, die in kleinen Schritten auf eine größere Gleichstellung von Frauen zulaufen. Prominentestes Beispiel ist die Änderung, dass Frauen das Autofahren erlaubt wird. Einmalig durften Frauen am vergangenen Nationalfeiertag Ende September auch schon einmal in Sportstadien.