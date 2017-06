Katar hat die Weigerung Saudi-Arabiens kritisiert, über seine Forderungen an das Golf-Emirat zu verhandeln.

Es verstoße gegen die Prinzipien internationaler Beziehungen, Forderungslisten vorzulegen und dann nicht darüber zu beraten, sagte Außenminister al-Thani nach Gesprächen mit seinem US-Kollegen Tillerson in Washington. Tillerson bemüht sich um Vermittlung in dem Konflikt. Saudi-Arabien und seine arabischen Verbündeten hatten Katar in der vergangenen Woche eine Liste mit 13 Forderungen vorgelegt. Dazu gehört unter anderem eine Distanzierung vom Iran und die Stilllegung des Nachrichtensenders Al-Dschasira. Dem Golf-Emirat wird vorgeworfen, den islamistischen Terrorismus zu unterstützen.