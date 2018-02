Mit Investitionen von umgerechnet mehr als 50 Milliarden Euro will Saudi-Arabien in den nächsten zehn Jahren eine moderne Unterhaltungsindustrie aufbauen.

Nach Angaben der zuständigen Behörde ist unter anderem die Errichtung des ersten Opernhauses in dem Land geplant. Von der Unterhaltungsbranche verspricht man sich in Riad Arbeitsplätze sowie Einnahmen von Touristen und ausländischen Geldgebern. Die Investitionen sind Teil des umfassenden Wirtschaftsumbaus Saudi-Arabiens. Mit der sogenannten Vision 2030 will das Königreich unabhängig von den Erlösen aus dem Ölgeschäft werden.

