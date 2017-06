Saudi-Arabische Sicherheitskräfte haben einen Terroranschlag auf die Große Moschee von Mekka vereitelt.

Wie das Innenministerium in Riad mitteilte, kam es zu einem Schußwechsel mit dem mutmaßlichen Selbstmordattentäter, der sich dann in einem Haus in die Luft gesprengt habe. Der Angriff auf die Große Moschee sei von drei Terrorgruppen geplant worden, zwei davon seien in Mekka ansässig, die dritte in Dschidda. Mehrere Personen sollen festgenommen worden sein. - Zum Ende des Fastenmonats Ramadan haben sich in Mekka, der heiligsten Stätte des Islam, mehrere Millionen Muslime versammelt.