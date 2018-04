Der neue US-Außenminister Pompeo hat das Atomabkommen mit dem Iran erneut in Frage gestellt.

Die Vereinbarung in ihrer jetzigen Form biete keine Sicherheit, sagte Pompeo bei seinem Antrittsbesuch in Saudi-Arabien. Um sicherzustellen, dass Teheran niemals eine Atombombe besitze, müsse das Abkommen überarbeitet werden.

Pompeo reist von Riad aus weiter nach Israel. In Jerusalem will er am Abend mit Regierungschef Netanjahu ebenfalls über das Atomabkommen mit dem Iran sprechen. US-Präsident Trump hat wiederholt damit gedroht, die Vereinbarung aufzukündigen.

