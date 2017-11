In Saudi-Arabien sind Medienberichten zufolge mehrere Mitglieder des Königshauses festgenommen worden.

Es soll sich um insgesamt elf Prinzen handeln. Auch 38 vormals hochrangige Regierungsmitglieder wurden demnach inhaftiert. Darüber hinaus seien mehrere Minister in der aktuellen Regierung ausgetauscht worden. Offiziell teilte die saudische Führung mit, es würde dem Verdacht der Korruption nachgegangen. Zu den Festgenommenen zählt laut staatsnahen Medien auch der Milliardär Al-Walid bin Tabal. Er gilt als einer der einflussreichsten Geschäftsleute in der arabischen Welt.



Der Kronprinz, Mohammed bin Salman, war zuvor von König Salman zum Leiter eines Anti-Korruptions-Ausschusses mit weitreichenden Befugnissen ernannt worden. Die amtliche Nachrichtenagentur Saudi-Arabiens teilte mit, im Königreich sei eine "neue Ära der Transparenz und Rechenschaft" angebrochen.



Nach seiner Ernennung Mitte des Jahres hatte Kronprinz Mohammed einen Modernisierungskurs für das Land angekündigt. Frauen stellte er bereits in Aussicht, ihnen das Autofahren zu erlauben.