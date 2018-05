Saudi-Arabien hat den Startschuss für den Bau von Kultur- und Freizeitzentren gegeben.

Bis zum Jahr 2020 solten insgesamt 34 Milliarden Dollar investiert werden, teilte Projektleiter Chatib in der Hauptstadt Riad mit. Gut 13 Milliarden Dollar steuere

der Staat bei, der Rest solle aus der Privatwirtschaft sowie von ausländischen Investoren kommen. In den Kinos, Theatern, Kulturzentren und Sportanlagen sollten 300.000 Arbeitsplätze entstehen, hieß es weiter. Die Pläne sind Teil des Programms "Vision 2030", mit dem Kronprinz bin Salman einen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Reformkurs in dem Königreich eingeleitet hat.

Diese Nachricht wurde am 04.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.