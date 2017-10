Saudi-Arabien will in Zukunft Touristen ins Land lassen.

Die Regierung kündigte an, dass zum ersten Mal Touristenvisa vergeben werden. Das System sei eingerichtet und könne bald in Betrieb gehen. Das Ziel sei, den Urlaubssektor auszubauen und mehr ausländische Besucher anzulocken. Bislang durften Ausländer nur einreisen, wenn sie als muslimische Pilger ins Land wollten oder wenn sie von einem Bürger, einer Firma oder einer Institution eingeladen wurden.



Erst vor kurzem hatte Saudi-Arabien angekündigt, dass Frauen in bestimmten Bereichen mehr Rechte bekommen. Sie sollen zum Beispiel Autofahren dürfen und Zutritt zu Sportstadien erhalten.