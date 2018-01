Menschenrechts-Experten der Vereinten Nationen haben Saudi-Arabien aufgefordert, inhaftierte Bürgerrechtler wieder freizulassen.

Mehr als 60 Personen seien seit September in Gewahrsam genommen worden, darunter Journalisten, Wissenschaftler, Aktivisten und Geistliche, heißt es in einer Erklärung. Die UNO-Experten werfen der Führung in Riad vor, im Zuge der Terrorfahndung willkürliche Maßnahmen zu ergreifen. In ihrer Stellungnahme gehen sie nicht auf die Verhaftungswelle vom November ein. Damals waren mehr als 200 Menschen wegen Korruptionsvorwürfen festgenommen worden, darunter zahlreiche Prinzen und andere Persönlichkeiten des Landes.

