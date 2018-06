Das geplante Programm mit Werken von Wagner, Beethoven und Brahms habe er nach dem ersten von drei Konzerten gekürzt, so der Dirigent. Er vermutet, dass das Publikum sich noch an die Länge eines klassischen Konzerts inklusive Pause gewöhnen müsse. An vielen Stellen habe man sehen können, dass das Land im Aufbruch sei. Auch Jazzmusiker und Rockbands seien in das Königreich eingeladen worden, berichtet Willens von der Reise.

Die Kölner Akademie mit ihrem Dirigenten Michael Alexander Willens ist in der Hauptstadt Riad, in Dammam und im Küstenort Jiddah aufgetreten.