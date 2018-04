Er könne zwar den Ärger vieler Fans über die Montagsspiele nachvollziehen, sagte SC-Freiburg-Geschäftsführer Oliver Leki in der Sendung "Sport am Samstag. Aber er sagte auch: "Wir sind gut beraten, die Diskussion wieder zu versachlichen."

Grundidee gut - Umsetzung mangelhaft

Die Grundidee, Mannschaften, die unter der Woche in internationalen Wettbewerben spielen, durch Montagsspiele einen Tag mehr zur Regeneration zu geben, sei ja durchaus gut, so Leki. Warum allerdings Werder Bremen an einem Montagabend gegen Mainz 05 spielen müsse, sei "einem Fan nicht zu vermitteln". Schließlich spiele keiner dieser Vereine international. Die Ansetzung solcher Montagstermine sei in seinen Augen daher "unglücklich".

An den fünf Montagsspielen pro Bundesliga-Saison, die in den aktuellen, bis 2021 geltenden Fernsehverträgen vermerkt sind, sei seiner Einschätzung nach nicht zu rütteln. Mit Blick auf die TV-Rechte-Verhandlungen für die Zeit nach 2021 könnte man diese Vereinbarung jedoch durchaus noch einmal hinterfragen, sagte Oliver Leki.