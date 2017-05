Schach SG Trier wechselt nach England

Britain statt Bundesliga: Die Bundesliga-Mannschaft der SG Trier gibt ihren Rückzug aus der deutschen Liga bekannt. Die Mannschaft wird zukünftig in der britischen Four Nations League antreten. "So richtig Kontrolle über die Bundesliga hat der Grundverein nie gehabt", sagte Viktor Reichert, der 2. Vorsitzender der SG Trier, im DLF.

Viktor Reichert im Gespräch mit Marina Schweizer