Es war der vermutlich letzte große Kampf, den Helmut Kohl ausgefochten hat – mit einem Sieg, der zwar unter den Forderungen des Klägers blieb, aber immer noch die Rekordsumme von einer Million Euro Schadensersatz einbrachte. Fünf Millionen hatte der Altkanzler von seinem ehemaligen Ghostwriter Heribert Schwan, dessen Mitarbeiter Tilman Jens und dem Heyne-Verlag einklagen wollen – um damit das Zeichen zu setzen, dass ein solch einmaliger Rechts- und Vertrauensbruch, wie ihm widerfahren, sich nicht wiederholen dürfe.

Zur Erinnerung: Der renommierte Politikjournalist Schwan hatte vor gut 15 Jahren mehr als 630 Stunden lang mit Helmut Kohl gesprochen. Er hatte diese Gespräche aufgezeichnet, um auf ihrer Basis im Auftrag Kohls und in seinem Namen die Memoiren des Pfälzers zu verfassen. Drei Bände lang ging das durchaus gut. Über den vierten Teil der Memoiren hinweg zerstritten sich jedoch der Auftraggeber und sein Ghostwriter.

Doch statt weiterhin im Hintergrund zu bleiben, wie das sich für jemanden gehört, der eine Zusammenarbeit unter dem Siegel der Vertraulichkeit eingegangen ist, schlachtete Heribert Schwan die privaten Gespräche mit dem Altkanzler zu einem eigenen Buch aus, das er gemeinsam mit Tilman Jens verfasste. Es wurde – kein Wunder - ein Bestseller: Denn es enthielt Aussagen Kohls über einige seiner Zeitgenossen, die er so nie öffentlich geäußert hätte, weil sie despektierlich und verletzend waren. In einem noch harmlosen Fall ging es zum Beispiel um Michail Gorbatschow und ob dieser "gescheitert" sei – eine Bemerkung, deren Veröffentlichung die Freundschaft der beiden Staatsmänner massiv beschädigte, wie Kohls Anwälte ausführten.

Der heute 87jährige erreichte per Gerichtsentschluss, dass das Buch ungekürzt nicht weiter ausgeliefert werden durfte. Das Landgericht Köln entschied zudem, dass Heribert Schwan seine Pflicht zur Verschwiegenheit und zur Geheimhaltung verletzt hat. Die Summe des Schadensersatzes in Höhe von einer Million Euro, die das Gericht heute festgesetzt hat, entspricht dabei durchaus dem politischen wie historischen Rang, den der Kläger einnimmt. Gerade wenn man den Präventionsansatz ernst nimmt, den Kohls Anwälte vor Gericht vertraten, muss man bei einer Persönlichkeit der Zeitgeschichte so hoch greifen.

Doch das ist nur die juristische Seite. Es gibt auch noch den journalistisch-ethischen Aspekt. Heribert Schwan hat nicht nur seinen eigenen Ruf ruiniert, sondern auch dem Journalismus insgesamt einen Tort angetan. Denn wenn Gesprächspartner nicht mehr darauf bauen können, dass Vertrauliches trotz Zusage vertraulich bleibt, legen Berichterstatter ihre eigenen Quellen trocken.