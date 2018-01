Die EU-Kommission hat Deutschland und anderen Mitgliedsstaaten mit hoher Luftverschmutzung eine letzte Frist bis spätestens Montag gesetzt, um wirksame Maßnahmen zu ergreifen. Nur Schritte, die ohne Verzögerung zur Einhaltung von Grenzwerten bei der Luftreinheit führten, könnten eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof noch verhindern, sagte EU-Umweltkommissar Vella nach einem Treffen mit Bundesumweltministerin Hendricks in Brüssel.

An dem Gespräch nahmen auch Vertreter von acht weiteren Ländern teil. Vella kritisierte, dass noch nicht alle Staaten die Dringlichkeit erkannt hätten. Jedes Jahr stürben in der EU 400.000 Menschen an den Folgen von Luftverschmutzung.



Hendricks räumte Versäumnisse der Bundesregierung in Bezug auf die Schadstoffbelastung ein. Deutschland sei zu weiteren Schritten bereit, sehe allerdings vor allem die Automobil-Industrie in der Pflicht zu handeln. Nach den Software-Updates gehe es nun um die Nachrüstung der Diesel-Motoren, wo immer dies technisch möglich und sinnvoll sei. Der ehemalige nordrhein-westfälische Verkehrsminister Wittke - CDU - sagte im Deutschlandfunk, Veränderungen in der Hardware seien nicht bezahlbar. Man könne die Industrie nicht dazu verpflichten. Er hoffe, dass man an Fahrverboten vorbeikomme. In einem solchen Fall müsste der Verbraucher die Zeche zahlen.

