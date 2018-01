Umweltministerin Hendricks hat Versäumnisse der Bundesregierung in Bezug auf die Schadstoffbelastung eingeräumt.

Deutschland sei zu weiteren Schritten bereit, sehe allerdings vor allem die Automobil-Industrie in der Pflicht zu handeln, sagte Hendrix vor der EU-Kommission in Brüssel. Nach den Software-Updates gehe es nun um die Nachrüstung der Motoren, wo immer dies technisch möglich und sinnvoll sei. Hendricks ergänzte, dazu werde es in den nächsten Wochen eine Klärung geben.



Ähnlich wie die SPD-Politikerin äußerten sich auch Vertreter der anderen acht EU-Staaten, die sich vor der EU-Kommission wegen der zu starken Luftverschmutzung in ihren Ländern verantworten mussten. EU-Kommissar Vella mahnte an, die EU-Staaten seien bereits seit 2008 gesetzlich dazu verpflichtet, ihre Bürger vor umweltschädlichen Abgasen zu schützen. Bis zu 400.000 vorzeitige Todesfälle müssten auf Versäumnisse in diesem Bereich zurückgeführt werden.

