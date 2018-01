Im Streit um zu hohe Stickoxid-Belastungen ist Bundesumweltministerin Hendricks mit der EU-Kommission in Brüssel zusammengekommen. Die SPD-Politikerin soll bei dem Treffen erläutern, wie Deutschland die EU-Standards für saubere Luft einhalten will.

EU-Umweltkommissar Vella hat insgesamt neun Länder einbestellt, in denen die Grenzwerte für Stickoxide oder Feinstaub verletzt werden. Er drohte zugleich mit einer Klage vor dem Europäischen Gerichtshof, sollten sie keine angemessenen Lösungen präsentieren.



Hendricks sagte vor dem Treffen im Südwestrundfunk, der wichtigste Hebel, die Stickoxid-Belastung in den Städten zu verringern sei, die Diesel-PKW sauber zu bekommen. Hendricks forderte eine Hardware-Nachrüstung durch die Autokonzerne, machte aber deutlich, dass die Bundesregierung in dieser Frage nicht einer Auffassung sei. Zugleich räumte die SPD-Politikerin ein, dass die bisherigen Ergebnisse im Kampf gegen die Luftverschmutzung in Deutschland vermutlich nicht ausreichten, um eine Klage vor dem EuGH abzuwenden.



In der Debatte um Schadstofftests haben die Grünen die Bundesregierung kritisiert. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Krischer sagte im Deutschlandfunk, es sei bigott von Bundeskanzlerin Merkel und anderen, dass sie die Tests an Menschen und Tieren verurteilten.



Derzeit finde in Deutschland ein Realversuch an Millionen Einwohnern statt. Der Grünen-Politiker betonte, die Bundesregierung sitze das Thema Stickoxid-Belastung seit zwei Jahren konsequent aus. So müsse die Nachrüstung von Diesel-Fahrzeugen endlich passieren. Krischer forderte eine grundsätzlich kritischere Haltung gegenüber der Autoindustrie.



Mit Blick auf die umstrittene Studie der Uni Aachen betonte Krischer, die von der Lobbyvereinigung EUGT geförderten Tests hätten nichts mit wissenschaftlichem Erkenntnisgewinn zu tun, sondern seien interessengelenkt. Es gehe darum, die Gefährlichkeit von Schadstoffen zu relativieren.



VW-Konzernchef Müller hat die bekannt gewordenen Schadstoff-Tests als unethisch und abstoßend kritisiert. Müller sagte in Brüssel, die von der Lobbyvereinigung EUGT geförderten Versuche hätten mit Interessenvertretung und wissenschaftlicher Aufklärung nichts zu tun.



Er bedauere, dass VW als einer der Träger der EUGT an diesen Vorgängen beteiligt gewesen sei. Es müssten nun die nötigen Konsequenzen gezogen werden. Volkswagen hat inzwischen angekündigt, künftig völlig auf Tierversuche zu verzichten. Der VW-Generalbevollmächtigte Steg sagte der "Bild"-Zeitung, so etwas wie die jüngst bekanntgewordenen Tests an Affen dürfe nicht noch einmal passieren.



Der Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Dabrock, verwies im Deutschlandfunk darauf, dass in der Arzneimittelforschung klinische Versuche mit Menschen bei entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen üblich seien. Im Fall der Schadstofftests habe das Ganze allerdings "ein Geschmäckle", sagte Dabrock wörtlich. Es sei nicht transparent gemacht worden, dass die Autoindustrie hinter den Tests stehe.



Die Versuche fanden in den Jahren 2013 und 2014 statt. Die im vergangenen Jahr aufgelöste EUGT wurde von VW, Daimler und BMW gegründet. Von Seiten der Europäischen Kommission hieß es, sie hoffe beim heutigen Treffen der EU-Umweltminister auf umfassende Antworten aus Deutschland.

Diese Nachricht wurde am 30.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.