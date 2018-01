Der Sturm "Burglind" hat in Deutschland zu Störungen im Bahn- und Straßenverkehr geführt. Die Deutsche Bahn sperrte Strecken im Fern- und Regionalverkehr. Auch in anderen Ländern kam es zu Unfällen und Einschränkungen.

In Deutschland waren im Bahnverkehr unter anderem die Verbindungen von Köln nach Bonn, Aachen und Koblenz sowie von Kaiserslautern nach Ludwigshafen. Im Straßenverkehr kam es vielerorts zu Problemen durch umstürzende Bäume. Der Wind deckte auch Dächer ab. In Köln und mehreren weiteren Städten werden wegen des vielen Regens erste Maßnahmen zum Hochwasserschutz getroffen. Am Rhein, an der Ruhr und an der Sieg sind bereits Felder und Grünflächen überschwemmt. In vielen Regionen sind die Feuerwehren im Dauereinsatz. Bei Volksdorf in Niedersachsen knickte ein etwa 70 Meter hohes Windrad im Sturm um.



In den französischen Alpen wurde ein Skifahrer bei dem Sturm von einem Baum erschlagen. 200.000 Haushalte waren in dem Land ohne Strom. Meldungen über Orkanschäden gibt es auch aus Großbritannien, Irland und der Schweiz. An mehreren europäischen Flughäfen fielen Verbindungen aus. In den Niederlanden wurden nach Behördenangaben erstmals alle fünf Sturmflutwehre geschlossen.

Diese Nachricht wurde am 03.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.