Nach den Krawallen beim G20-Gipfel in Hamburg werden Forderungen nach Einführung einer europäischen Extremistendatei laut.

Damit würden die Behörden einen besseren Überblick über Gewalttäter bekommen, sagte die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Högl, der "Rheinischen Post". Ähnlich äußerte sich SPD-Vize Schäfer-Gümbel im Deutschlandfunk. Er verlangte zudem, logistische Unterstützer in den Blick zu nehmen. Die Gewalttaten von Hamburg seien keine spontanen Exzesse, sondern gut vorbereitet gewesen, betonte Schäfer-Gümbel. Der Unions-Innenexperte Mayer sprach sich zugleich für eine Schließung von Autonomen-Zentren wie der Roten Flora in Hamburg und in der Rigaer Straße in Berlin aus. Schäfer-Gümbel schloss sich dieser konkreten Forderung nicht an. Jedoch müsse man jedes dieser Zentren nun kontrollieren. Die Rücktrittsforderungen der CDU an Hamburgs Ersten Bürgermeister Scholz wies Schäfer-Gümbel zurück. Es sei infam, dass nun versucht werde, aus dieser Situation parteipolitisch Kapital zu schlagen.