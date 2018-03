Bundestagspräsident Schäuble hat die Debatte um den Islam in Deutschland kritisiert.

Schäuble sagte im Deutschlandfunk, der Islam in Deutschland sei die Wirklichkeit. Unser Land und unsere Gesellschaft veränderten sich. Man müsse aber klug damit umgehen, damit die Menschen sich auch weiterhin hier zuhause fühlen könnten. Sonst gewännen die Demagogen an den Rändern des politischen Spektrums immer mehr Zustimmung. Es gebe von Amerika bis Europa eine "Krise der Institutionen unseres westlichen Modells von freiheitlich rechtsstaatlicher Demokratie", und es sei die große Herausforderung, sie zu meistern.



Schäuble wollte Innenminister Seehofer nicht für dessen Äußerung kritisieren, der Islam gehöre nicht zu Deutschland. Die Demokratie beruhe auf Meinungsfreiheit, und der Bundestagspräsident sei nicht derjenige, der Äußerungen von Parteiführern bewerte. Schäuble selbst hatte 2006 in seiner Rede zur Eröffnung der Islamkonferenz gesagt, "der Islam ist Teil Deutschlands und Teil Europas, er ist Teil unserer Gegenwart und Teil unserer Zukunft". Der CDU-Politiker sagte heute, er habe damit die Wirklichkeit beschreiben wollen, so wie er jetzt sagen könne: "die Sonne scheint". Er zeigte sich verwundert darüber, dass seine Äußerung damals keinerlei Erregung ausgelöst habe - anders als später der Satz des damaligen Bundespräsidenten Wulff: "Der Islam gehört zu Deutschland."

