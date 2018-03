Bundestagspräsident Schäuble hat die Debatte um den Islam in Deutschland kritisiert.

Schäuble sagte im Deutschlandfunk, der Islam in Deutschland sei die Wirklichkeit. Unser Land und unsere Gesellschaft veränderten sich. Man müsse aber klug damit umgehen, damit die Menschen sich auch weiterhin hier zuhause fühlen könnten. Sonst würden die Demagogen an den Rändern des politischen Spektrums immer mehr Zustimmung gewinnen.



Schäuble wollte aber Innenminister Seehofer nicht für dessen Äußerung kritisieren, der Islam gehöre nicht zu Deutschland. Die Demokratie beruhe auf Meinungsfreiheit und der Bundestagspräsident sei nicht derjenige, der Äußerungen von Parteiführern bewerte. Schäuble selbst hatte 2006 in seiner Rede zur Eröffnung der Islamkonferenz gesagt, "der Islam sei Teil Deutschlands und Europas, er sei Teil unserer Gegenwart und unserer Zukunft".

