Der Deutsche Bundestag und die französische Nationalversammlung haben die Freundschaft beider Länder gewürdigt - und wollen sie auf eine neue Ebene heben. Anlass ist der 55. Jahrestag des Elysée-Vertrages vom 22. Januar 1963. Bundestagspräsident Schäuble wurde am späten Nachmittag mit Applaus in der Nationalversammlung empfangen.

Er hielt eine fünfzehminütige Rede auf Französisch. Die deutsch-französische Freundschaft nannte er bei dieser Gelegenheit ein "Geschenk der Geschichte". Am Vormittag hatte bereits der Präsident der Nationalversammlung, de Rugy, in deutscher Sprache im Bundestag in Berlin gesprochen und vor Populismus gewarnt.



Die beiden Parlamente haben zusammen eine Resolution erarbeitet - mit dem Ziel eines neuen Elysée-Vertrages zwischen beiden Ländern.

Diese Nachricht wurde am 22.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.