Schäuble zu Trump "Glaube nicht, dass morgen Handelskrieg ausbricht"

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) (dpa)

Vor dem Amtsantritt des neuen Präsidenten Trump hat Bundesfinanzminister Schäuble die USA an internationale Handelsvereinbarungen erinnert.

Im Hinblick auf Trumps Drohung mit Strafzöllen für deutsche Autobauer erklärte Schäuble, er glaube nicht, dass morgen der große Handelskrieg ausbreche. Aber natürlich werde die Bundesregierung darauf pochen, dass von den USA unterzeichnete Vereinbarungen eingehalten würden, sagte der CDU-Politiker dem Magazin "Der Spiegel" am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos. Trump hatte BMW Anfang der Woche vor hohen Einfuhr-Zöllen gewarnt, sollte das Unternehmen an der geplanten Produktion in Mexiko festhalten.



Gut zehn Wochen nach seiner Wahl wird der neue US-Präsident heute Abend in Washington als Staatschef vereidigt.