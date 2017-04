Der Plan von Bundesfinanzminister Schäuble zur Entlastung unterer und mittlerer Einkommen bei der Lohn- und Einkommensteuer stößt auf Kritik beim Koalitionspartner und der Opposition.

Der stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende Stegner verwies in der "Welt am Sonntag" auf die Ankündigungen von CSU-Chef Seehofer zur Entlastung von Familien und von Verteidigungsministerin von der Leyen, die Rüstungsausgaben erhöhen will. Die Union habe kein gemeinsames Konzept und könne offensichtlich nicht mit Geld umgehen, kritisierte Stegner. Linken-Chef Riexinger nannte Steuerentlastungen unverantwortlich, wenn nicht gleichzeitig die Abgaben für Reiche erhöht würden. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen, Andreae, meinte, Schäubles Plan sei ein alter Klassiker vor der Wahl. Von solchen Entlastungen profitierten gerade Geringverdienende nicht, weil sie gar keine Steuern zahlten. Der FDP-Politiker Solms sprach von einem durchsichtigen Wahlkampfmanöver. Der stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende und Spitzenkandidat in Nordrhein-Westfalen, Laschet, unterstützte dagegen Schäuble. Die Mittelschicht müsse, besonders wenn sie Kinder erziehe, durch ein familienfreundliches Steuersystem entlastet werden.