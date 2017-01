Anfang Januar verlegte die NATO hunderte Soldaten, Panzer und weiteres Gerät nach Litauen, nur 100 Kilometer entfernt von der russischen Enklave Kaliningrad.

Litauen fühlt sich ,wie die baltischen Nachbarn Estland und Lettland, sowie Polen spätestens seit der Besetzung der Krim durch Russland bedroht. Schließlich waren diese Staaten jahrzehntelang sowjetisch annektiert – bis zur Unabhängigkeit 1990. Im Sommer vorigen Jahres trainierte die NATO mit einem Großmanöver die Verteidigung Polens und des Baltikums gegen eine russische Invasion, nachdem zuvor russische Streitkräfte Großmanöver abgehalten hatten.

Abschreckung, diese NATO-Maxime ist eine Vokabel aus dem Kalten Krieg. Von da ist es nicht weit bis zu Begriffen wie "Vergeltung" oder "Erstschlag". Das weckt düstere Assoziationen.

Abschreckung wirkt nur, wenn sie glaubhaft ist

Tatsächlich führen die Drohgebärden aber lediglich zu einem Rüstungswettlauf. So stationiert Russland nun dauerhaft ganze Divisionen in Grenznähe, einschließlich modernster Mittelstreckenraketen, die auch Ziele in Deutschland erreichen könnten. Doch Abschreckung wirkt nur, wenn sie glaubhaft ist. Ein Reporter der "Zeit", der das NATO-Manöver hautnah begleitete, bilanzierte allerdings süffisant:



"Von wegen Säbelrasseln", es sei eher "ein Quietschen und Ächzen", das man da höre. Der Westen zeige Putin, welch leichtes Spiel der mit ihm hätte." Marode oder ungeeignete Militärtechnik fürs sumpfige Gelände, fehlende Logistik zum Verlegen von Einheiten, aber auch unglaubliche Kommunikationspannen, weil es unter NATO-Partnern keine einheitlichen oder wenigstens kompatiblen Systeme gibt – von Computern bis zum Tankfüllstutzen. Und ein bizarrer US-Präsident Trump, der die NATO für obsolet hält.

Doch von diesen blamablen Fakten einmal abgesehen: Viele Menschen in Ostdeutschland – das lehren zahllose Leserbriefe und Meinungsäußerungen in Veranstaltungen – hadern mit der Russlandpolitik des Westens. Und dies ganz ungeachtet verquerer Pegida- oder AfD-Ideologien. Vielmehr zeigt sich da ein Solidarisierungseffekt mit dem einstigen, gar nicht so sehr beliebten Großen Bruder, gegen den führende West-Politiker – nicht zuletzt Barack Obama – verbal noch nachtraten, als er schon am Boden lag.

Am Kreml führt weltpolitisch kein Weg vorbei

Dass Russland mehr ist als eine Regionalmacht, hat es jedoch mit dem Iran-Deal und dem Stellvertreterkrieg in Syrien inzwischen demonstriert. Am Kreml führt weltpolitisch kein Weg vorbei. Und dennoch ließ der Westen seit dem Ukraine-Konflikt selbst im Kalten Krieg vorhandene Gesprächskanäle abreißen, gab dem Boykott den Vorzug gegenüber der Diplomatie. Unbestritten hat Russland mit der Krim-Annektion Völkerrecht gebrochen. Zuvor allerdings hatte der Westen sich in der pro-westlichen Ukraine mit zumindest zweifelhaften Protagonisten eingelassen und versucht, ein Demokratiemodell zu exportieren, das dort nicht adäquat erwidert wird.

Vielen Deutschen scheinen zudem die Maßstäbe zu beliebig, die an verschiedene Konflikte in der Welt angelegt werden: Warum soll die Besetzung einer immerhin überwiegend russisch besiedelten Region so viel verwerflicher sein als etwa der mit Lügen rechtfertigte Einfall der ominösen "Allianz der Willigen” in den Irak?

Oder verwerflicher als die widersprüchliche Politik des Westens gegenüber der arabischen Halbinsel? Dort stellt sich der Westen wegen des Öls gut mit teils fundamentalistischen Monarchen – wohl wissend, dass dieselben Scheichs Terrororganisationen wie Al Kaida und den sogenannten Islamischen Staat finanzieren. Das räumen westliche Diplomaten sogar ein – und decken doch schnell den Mantel diplomatischer Gepflogenheiten darüber.

So etwas empfinden nicht nur Ostdeutsche als verlogen.

Politik der Konfrontation mit Russland ist gescheitert

Die Politik der Konfrontation mit Russland jedenfalls ist gescheitert. Der russische Präsident Putin hat nicht eingelenkt und wird es nicht tun. Die Instabilität droht den ganzen europäischen Kontinent zu vergiften. Vor diesem Hintergrund muss Deutschland aus der bislang eher unkritischen Bündnis-Gefolgschaft heraustreten und die Spirale von Provokation und Gegenprovokation, von Wiederaufrüstung und Wettrüsten verlassen. Es kommt jetzt auf eigene Deutungshoheit an.

Es ist Zeit für eine Renaissance der Ostpolitik: Wandel der explosiven Situation durch Annäherung und gegenseitigen Respekt, ohne dabei Zweifel an den eigenen Werten zu lassen. Darauf muss sich die Europäische Union verständigen, eine neue Doktrin formulieren. Deutschland muss dabei vorangehen. Aber gemeinsam muss Europa endlich ernst machen mit einer eigenständigen Außen- und Sicherheitspolitik.