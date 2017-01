Unvergessen bleiben wird John Hurt für seine Darstellung des Elefantenmenschen. In dem Film von 1980 spielt Hurt den sensiblen John Merrick, dessen Gesicht und Körper durch eine Krankheit vollkommen entstellt sind.

Sechs bis acht Stunden musste sich John Hurt in der Maske vorbereiten lassen für einen Drehtag. Später sagte er, dass sei sein anstrengendster Film gewesen.

Für "The Elephantman - Der Elefantenmensch" erhielt John Hurt seine zweite Oscar-Nominierung als bester Hauptdarsteller. Die erste hatte er zwei Jahre zuvor für "12 Uhr nachts – Midnight Express" bekommen.

Karrieredurchbruch im Jahr 1966

Seinen Durchbruch erlebte der britische Schauspieler 1966 mit "Ein Mann zu jeder Jahreszeit", der Lebensgeschichte von Thomas Morus. Sechs Oscars bekam der Film, John Hurt spielte darin eine Nebenrolle.

Eine Szene für die Annalen der Filmgeschichte schuf Hurt in "Alien - Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt", als ein Außerirdischer aus seinem Brustkorb platzt. In den Harry-Potter-Filmen trat der Brite als Zauberstab-Verkäufer Garrick Ollivander auf.

Zur Zeit ist John Hurt im Kino in "Jackie" zu sehen, dem Film über Jackie Kennedy, die Frau des ermordeten US-Präsidenten John F. Kennedy. Dort ist er ein Priester, der der Witwe Hilfe anbietet.

Hurt liebte künstlerische Herausforderungen

Insgesamt spielte John Hurt in weit über 100 Kinofilmen mit. Hinzu kamen Rollen auf der Theaterbühne und in Fernsehproduktionen. Hurt lag immer sehr viel an den künstlerischen Herausforderungen abseits der Hauptrollen und Blockbuster. Da habe er immer viel Spaß dran gehabt, sagte er einmal.

John Hurt wurde nicht nur zwei Mal für den Oscar nominiert, sondern gewann auch einen Golden GLobe und gleich vier Mal den britischen Filmpreis Bafta.

Später Ritterschlag

2015 schlug ihn Königin Elisabeth II. zum Ritter. Eine Ehre, über die er sich freute. Er habe nicht mehr damit gerechnet, sagte Hurt damals, und eigentlich gedacht, der Zeitpunkt dafür sei schon vorbei. Und dann sei alles sehr plötzlich gekommen.

John Hurt starb bereits gestern, am Freitag, wie sein Management heute in London mitteilte. Bei dem Schauspieler war vor zwei Jahren Bauchspeicheldrüsenkrebs festgestellt worden. John Hurt wurde 77 Jahre alt.