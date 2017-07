Der US-Schauspieler und Dramatiker Sam Shepard ist tot.

Wie erst jetzt bekannt wurde, starb er bereits am vergangenen Donnerstag im Alter von 73 Jahren in seinem Haus im Bundesstaat Kentucky. Shepards Karriere erstreckte sich über fünf Jahrzehnte. Er verfasste mehr als 50 Bühnenstücke. Für das Drama "Vergrabenes Kind" erhielt er 1979 einen Pulitzer-Preis. Auch als Darsteller reüssierte Shepard. 1984 wurde er für seine Rolle in dem Film "Der Stoff aus dem die Helden sind" in der Kategorie bester Nebendarsteller für einen Oscar nominiert. Zu sehen war er auch in "Magnolien aus Stahl", "Homo Faber" und "Wie ein einziger Tag".