Der US-amerikanische Schauspieler und Dramatiker Sam Shepard ist tot.

Er sei bereits am Donnerstag im Alter von 73 Jahren in seinem Haus im Bundesstaat Kentucky an den Folgen einer Krankheit gestorben, berichten mehrere Medien unter Berufung auf einen Sprecher der Familie. Shepard war als Charakterdarsteller in Filmen und als Verfasser von Theaterstücken berühmt geworden. Mit dem Stück "Vergrabenes Kind" gewann er 1979 einen Pulitzer-Preis. 1984 wurde er für seinen Auftritt im Film "The Right Stuff" für den Oscar in der Kategorie "Beste Nebenrolle" nominiert.