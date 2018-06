In mehreren Bundesländern ist die Polizei mit Razzien gegen Schleuser vorgegangen.

Seit dem Morgen durchsuchen hunderte Beamte Wohnungen, unter anderem in Sachsen und Sachsen-Anhalt. Auch in Baden-Württemberg, Hessen und Nordrhein-Westfalen war die Polizei im Großeinsatz. Hintergrund sind Ermittlungen zu bandenmäßig organisierten Scheinehen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Menschen aus Indien und Pakistan solle dadurch ein dauerhafter Aufenthalt in Deutschland ermöglicht werden. Die Staatsanwaltschaft in Leipzig ermittelt seit über einem Jahr gegen mehr als 30 Verdächtige.

