Bundesinnenminister Seehofer spricht sich dafür aus, das Schengen-Abkommen auf unbestimmte Zeit auszusetzen.

Der CSU-Politiker sagte der Zeitung "Welt am Sonntag", in Deutschland und anderen EU-Staaten müsse es Grenzkontrollen geben, solange es die Europäische Union nicht schaffe, ihre Außengrenzen wirksam zu schützen und zu kontrollieren. Er sehe nicht, dass ihr das auf absehbare Zeit gelingen werde. Es werde deshalb auch darüber zu reden sein, ob es so bleiben könne, dass nicht allzu viele Grenzstellen in Deutschland besetzt seien.

Diese Nachricht wurde am 18.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.