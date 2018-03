Die Überlegungen von Bundesinnenminister Seehofer zur Aussetzung des Schengen-Abkommens stoßen bei Niedersachsens Innenminister Pistorius auf Ablehnung.

Der SPD-Politiker sagte der Tageszeitung "Die Welt", bislang sei die Wirkung der stationären Grenzkontrollen gering. Von einer Ausweitung verspreche er sich nichts. Kontrollen würden selbst im Extremfall einer erneuten Massenzuwanderung kaum nützen, da man Asylsuchende nicht zurückweisen könne, betonte Pistorius. Seehofer hatte sich gestern dafür ausgesprochen, die in der Flüchtlingskrise wieder eingeführten Kontrollen an deutschen Grenzen auf unbestimmte Zeit fortzusetzen. Der CSU-Politiker führte zur Begründung an, die Europäische Union schaffe es nicht, ihre Außengrenzen wirksam zu schützen und zu kontrollieren.

Diese Nachricht wurde am 19.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.