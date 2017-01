Schengen-Grenzkontrollen EU-Kommission gestattet Verlängerung der Maßnahmen

An der deutsch-österreichischen Grenze in Bayern (imago/stock&people/Roland Mühlager)

Die Europäische Kommission erlaubt den Schengen-Staaten eine Verlängerung der im Zuge der Flüchtlingskrise eingeführten Grenzkontrollen.

Sie könnten um weitere drei Monate bis Mitte Mai verlängert werden, teilte die Brüsseler Behörde mit. Trotz einer allmählichen Stabilisierung der Lage sei der Zeitpunkt für eine Rückkehr zur Reisefreiheit in Europa noch nicht gekommen, hieß es zur Begründung. Dänemark kündigte umgehend an, weiterhin die Pässe von Reisenden an der deutsch-dänischen Grenze zu kontrollieren. Deutschland hatte im September 2015 wegen der damals hohen Flüchtlingszahlen Überprüfungen zwischen Bayern und Österreich eingeführt. Ähnliche Maßnahmen führen derzeit Österreich, Schweden sowie das Nicht-EU- aber Schengen-Mitglied Norwegen durch.