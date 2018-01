Union und SPD kommen bei ihren Sondierungen für eine Neuauflage der großen Koalition offenbar voran.

Es gebe eine Reihe von Zwischenergebnissen, sagte CSU-Generalsekretär Scheuer am Abend in Berlin. Fix sei aber noch nichts. Scheuer fügte hinzu, die Gespräche näherten sich inzwischen dem Hauptthema, nämlich der Frage nach den finanziellen Spielräumen.



Nach Informationen des RedaktionsNetzwerks Deutschland haben sich die Unterhändler von CDU,CSU und SPD grundsätzlich auf ein Gesetz zur Steuerung der Fachkräfte-Zuwanderung nach Deutschland verständigt. Außerdem soll das schnelle Internet in Deutschland bis 2025 flächendeckend ausgebaut werden.



Die Sondierungen zwischen Union und SPD hatten am Sonntag begonnen und sollen bis Freitag abgeschlossen sein. Anschließend wollen alle Seiten das Ergebnis bewerten und über die Aufnahme von Koalitionsgesprächen entscheiden.

Diese Nachricht wurde am 09.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.