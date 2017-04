Anlässlich des 100. Jahrestags der Schlacht im nordfranzösischen Arras haben der kanadische Regierungschef Trudeau und Präsident Hollande der Opfer gedacht.

An der Feier nahmen 20.000 Menschen, darunter viele Kanadier, teil. Britischen und kanadischen Truppen war es im Frühjahr 1917 im ersten Weltkrieg gelungen, einen strategisch wichtigen Höhenzug von den Deutschen einzunehmen. Die Kämpfe waren für beide Seiten verlustreich. An einer weiteren Gedenkzeremonie am kanadischen Nationaldenkmal beteiligte sich auch der britische Thronfolger Prinz Charles.