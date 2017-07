Der Schlagersänger Chris Roberts ist tot.

Wie seine Agentur bekannt gab, starb er gestern im Alter von 73 Jahren in einem Berliner Krankenhaus an den Folgen einer Krebserkrankung. Bekannt wurde Roberts unter anderem durch die 70er-Jahre-Hits "Du kannst nicht immer 17 sein" und "Ich bin verliebt in die Liebe". Roberts wurde mit zahlreichen Preisen geehrt, insgesamt verkaufte er rund elf Millionen Schallplatten. Mehr als 20 seiner Titel landeten in den Charts.