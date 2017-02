Nachtreten, Rache, falscher Stolz – Maßlosigkeit in Aktion und Reaktion. So lässt sich in Kürze zusammenfassen, was da gerade in Wolfsburg aufgeführt wird.

Die gesicherten Erkenntnisse sind weiter rar: Wer wann was wusste ist weiter unklar. Dennoch werfen die Anschuldigungen und ihre Zurückweisung ein grelles Licht darauf, was beim weltweit größten Produzenten von Autos grundsätzlich falsch läuft. Und zwar nicht erst seit dem Bekanntwerden des Abgasskandals.

Ferdinand Piëch spuckt Gift und tritt um sich, so wie er das als VW-Vorstandschef und später als Vorsitzender des Aufsichtsrates häufiger schon getan hat, allerdings seinerzeit nicht so öffentlich wie jetzt. Es ist wohl die späte Rache für fehlende Loyalität, als Piëch im April 2015 im Machtkampf mit Martin Winterkorn die Segel streichen musste. Der Patriarch nimmt in Kauf, sich selbst zu belasten, um seinen früheren Intimus Winterkorn und seine ehemaligen Aufsichtsratskollegen zu beschädigen. Mit Souveränität hat das rein gar nichts zu tun.

Und die Beschuldigten? Reagieren mit der gleichen Niveaulosigkeit. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil bemüht den momentan omnipräsenten Begriff der "Fake News" – und stellt Ferdinand Piëch damit, auch reichlich übertrieben, in eine Reihe mit politischen Demagogen und Wahrheitsverdrehern, die einen Keil in demokratische Gesellschaften zu treiben suchen. Damit hat Weil sich ordentlich im Ton vergriffen, er hat sich reizen lassen. Das dürfte einem gestandenen Politiker eigentlich nicht passieren.

Staatsanwaltschaft bewahrt kühlen Kopf

Volkswagen verschanzt sich hinter den Ermittlungsergebnissen der Kanzlei Jones Day zu Piëchs Aussagen. Demnach wusste angeblich niemand vor September 2015 von dem Betrug. Nur veröffentlichen will VW diese Einsichten partout nicht. Eine – gelinde gesagt – gewagte kommunikative Taktik für einen Konzern, der nicht gerade das volle Vertrauen der Öffentlichkeit genießt.

Einen kühlen Kopf bewahrt nur die Staatsanwaltschaft Braunschweig, was ihrer Rolle entspricht: Sie verweist darauf, nicht gegen Aufsichtsräte zu ermitteln. Eine Nicht-Aussage, die dennoch Klarheit schafft: Piëchs Vorwürfe sind nicht Anlass genug für staatsanwaltschaftliche Aktivitäten.

Das alles zeigt: Anderthalb Jahre nach Ausbruch der Krise hat der Konzern sich nicht gewandelt, sind die verfilzten Strukturen aus Familien- und Politik-Klüngel nicht aufgebrochen, haben die Handelnden VW nicht in eine Organisationsform überführt, die einem Weltkonzern auch nur ansatzweise gerecht würde.

Stattdessen liefern sich Patriarch, Ex-Chefs und die Politik eine Schlammschlacht, bedrohen sich, ziehen gegeneinander zu Felde. Das einzige einende Element: Die kollektive Verantwortungslosigkeit, die aus so einem Verhalten spricht.